В Башкирии 25 школьников прошли посвящение в «шаймуратовцы»

В Доме Госсобрания состоялась торжественная церемония посвящения в «шаймуратовцы» учащихся 5 класса Башкирского лицея №136. Значок юного «шаймуратовца» получили 25 ребят.

Впервые такие классы в республике открылись в 2020 году. В них принимают школьников с хорошей успеваемостью и отличным состоянием здоровья, так как большое внимание в классах шаймуратовцев уделяется военно-прикладным видам спорта. Со знаменательным событием ребят поздравили депутаты парламента, директор лицея, педагоги и родители.

С вступлением в ряды «шаймуратовцев» они становятся особыми учениками, для которых девиз «Потомки Салавата не сдаются!» становится девизом их жизни. Класс очень дружный, класс вполне успешный. Я думаю, что они будут достойно нести звание ребят-«шаймуратовцев».

Раиль Асадуллин, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан

Это очень большая и великая честь быть в «шаймуратовском» классе, потому что Шаймуратов – один из самых главных героев. Он подарил нам свободу, как и остальные. Он один из самых легендарных людей.

Вадим, «шаймуратовец»
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