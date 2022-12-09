В Башкирии 25 школьников прошли посвящение в «шаймуратовцы»

В Доме Госсобрания состоялась торжественная церемония посвящения в «шаймуратовцы» учащихся 5 класса Башкирского лицея №136. Значок юного «шаймуратовца» получили 25 ребят.
Впервые такие классы в республике открылись в 2020 году. В них принимают школьников с хорошей успеваемостью и отличным состоянием здоровья, так как большое внимание в классах шаймуратовцев уделяется военно-прикладным видам спорта. Со знаменательным событием ребят поздравили депутаты парламента, директор лицея, педагоги и родители.