В Башкирии на карантин по гриппу закрыто 60 классов

В случае отсутствия по причине острых респираторных инфекций 20% и более детей по предписанию органа, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, руководитель образовательного учреждения принимает решение о приостановлении учебного процесса и вводит ограничение. Например, если в классе 20 человек, то карантин в классе объявляется при заболевании 4 и более учеников, если 25, то более 5, если 27 или 30 — то более 6.