В Башкирии на карантин по гриппу закрыто 60 классов

В Башкирии на карантин по гриппу и ОРВИ закрыто 60 классов. Об этом сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

Фото №1 - В Башкирии на карантин по гриппу закрыто 60 классов

При этом полностью закрытых на карантин школ в регионе пока нет. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации учебные учреждения должны действовать согласно санитарным правилам и нормам.

В случае отсутствия по причине острых респираторных инфекций 20% и более детей по предписанию органа, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, руководитель образовательного учреждения принимает решение о приостановлении учебного процесса и вводит ограничение. Например, если в классе 20 человек, то карантин в классе объявляется при заболевании 4 и более учеников, если 25, то более 5, если 27 или 30 — то более 6.

При этом введение карантина не является поводом для остановки учебного процесса. По закону учебные заведения обязаны продолжать образовательный процесс, переводя на дистанционные формы обучения, удобные для всех участников образовательного процесса. Решение принимает директор школы. Все методические рекомендации доведены до образовательных организаций.

Айбулат Хажин, министр образования и науки РБ 
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ