В России упрощён ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов

Правительство России упростило ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте органа власти.
Была упрощена процедура оформления разрешений на ввоз из-за рубежа медицинских изделий и аппаратов, которым нет отечественных аналогов.
Теперь благотворительным фондам и организациям здравоохранения теперь не требуется направлять сканы паспорта или свидетельства о рождении больного. Данные сведения Росздравнадзор будет получать самостоятельно.