В России упрощён ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов

Разрешение ведомства размещается в личном кабинете заявителя в течение 5 дней. Такой формат упростил и ускорил процесс ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Раньше подобные изделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но четкого регламента не было.

сообщение Правительства РФ