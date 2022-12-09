В России упрощён ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов

Правительство России упростило ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте органа власти.

Фото №1 - В России упрощён ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов

Была упрощена процедура оформления разрешений на ввоз из-за рубежа медицинских изделий и аппаратов, которым нет отечественных аналогов.

Теперь благотворительным фондам и организациям здравоохранения теперь не требуется направлять сканы паспорта или свидетельства о рождении больного. Данные сведения Росздравнадзор будет получать самостоятельно.

Разрешение ведомства размещается в личном кабинете заявителя в течение 5 дней. Такой формат упростил и ускорил процесс ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Раньше подобные изделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но четкого регламента не было.

сообщение Правительства РФ 
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