В Международный день борьбы с коррупцией в Уфе провели семинар

В Международный день борьбы с коррупцией гражданские и муниципальные служащие приняли участие в учебном семинаре. Последние два года в связи с пандемией такие мероприятия проводились в онлайн-режиме. Сегодня они смогли собраться в здании Госсобрания.
Спикерами также выступили представители Следственного комитета и прокуратуры республики, Министерства юстиции, общественных организаций. Участники обсудили предварительные итоги года и вопросы, которые возникают в антикоррупционной практике, искали пути их решения. Отличившиеся сотрудники были поощрены благодарственными письмами ведомства. Особое внимание в республике уделяется профилактике коррупции, отметили участники совещания.
В результате количество нарушений снизилось, но были выявлены и несколько существенных правонарушений антикоррупционного законодательства, в результате чего два государственных и четыре муниципальных служащих были уволены в связи с утратой доверия.