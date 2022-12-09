В Международный день борьбы с коррупцией в Уфе провели семинар

В Международный день борьбы с коррупцией гражданские и муниципальные служащие приняли участие в учебном семинаре. Последние два года в связи с пандемией такие мероприятия проводились в онлайн-режиме. Сегодня они смогли собраться в здании Госсобрания.

Спикерами также выступили представители Следственного комитета и прокуратуры республики, Министерства юстиции, общественных организаций. Участники обсудили предварительные итоги года и вопросы, которые возникают в антикоррупционной практике, искали пути их решения. Отличившиеся сотрудники были поощрены благодарственными письмами ведомства. Особое внимание в республике уделяется профилактике коррупции, отметили участники совещания.