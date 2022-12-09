В Уфе первоклассников школы №74 приняли в ряды «мушниковцев»

В полку «мушниковцев» прибыло. Еще один отряд первоклассников уфимской школы №74 принят в ряды «мушниковцев». Дети получили значки в память о летчике-штурмовике.

Самый волнительный момент для первоклашек позади. Клятва дана, а на груди красуется значок. С юных лет ребятам в этой школе прививают качества, достойные героев. Прилежно учиться, уважать старших и всегда быть верными своему Отечеству. Быть храбрым и сильным, быть патриотом своей страны. Таким был и уроженец Башкортостана, Герой СССР Георгий Мушников, чьё имя сейчас носит школа. В этом году «мушниковцами» стали ещё 150 школьников.

С 1943 до 1945 годы Георгий Мушников совершил 185 боевых вылетов, награжден семью орденами и десятком медалей. Звание Героя Советского Союза ему присвоили в 22 года. По возвращению с фронта Георгий Мушников долгое время работал в Уфимском моторостроительном производственном объединении инженером по качеству. Был частым гостем в школах и подростковых клубах, рассказывал о военном лихолетье. Теперь в память об отце дело по патриотическому воспитанию продолжают его дети.

Дедушку, к сожалению, вживую я не видел, но с детства слышал, что он честный, человечный, добрый. 9 мая – самый большой праздник для нашей семьи. Его дети обязательно собираются вместе, мы гордимся тем, что его именем названы улица, школа. Анна Боброва, внучка Георгия Мушникова

Личные вещи летчика-штурмовика, экспонаты Великой Отечественной войны. В 74-й школе организован целый музей, посвященный памяти героя-земляка. И перед приемом в «мушниковцы» первоклассников знакомят с историей героя.

В этом году школьный музей, носящий имя героя, пополнился еще одним экспонатом. Боевая братская организация подарила школе самолет Ил-2, на котором летал летчик, и пулемет.