В Башкирии за сутки обнаружили еще 164 факт заражения коронавирусом

В Башкирии на 164 случая за сутки увеличилось общее число всех выявленных фактов заражения коронавирусом за период пандемии. По состоянию на 10 декабря 2022 года, общее число всех случаев составило 337 890.

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, что всего за период пандемии было выписано по выздоровлению 329 881 пациентов, ранее заболевших коронавирусом. В том числе за сутки выписано 138 человек.