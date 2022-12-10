Жительницы Башкирии осваивают новое швейное направление для нужд фронта

В Башкирии растет число тех, кто готов так или иначе помогать участникам специальной военной операции. Вот и жительницы республики решили освоить новое швейное направление, погрузившись в изготовление изделий, которые необходимы на фронте.
Это не только носки или варежки, это еще и различные спальные мешки, термобелье, жилеты-разгрузки и многое другое. После объявления частичной мобилизации в стране, бойцы сообщали о нехватке тактических разгрузок: спецжилетов с большим количеством карманов, например.
В военторгах такие жилеты раскупили очень быстро и тогда на помощь одними из первых пришли специалисты предприятия ООО «БК-текстиль». Они использовали образец существующего жилета, но модернизировали его. После того, как бойцы в зоне СВО одобрили модель, специалисты запустили жилет в массовое производство. На данный момент отшито более 100 моделей.
При этом позже стали поступать и заказы из других регионов. Партии жилетов получили в Краснодарском, Красноярском краях, Иркутской области.
На другом предприятии, в Ишимбайском ателье «Гузель», работницы принялись шить непромокаемые аптечки. И эти маленькие и простенькие сумочки на деле оказались очень сложными с технологической точки зрения.
А вот в Стерлибашевском районе инициативные женщины объединились, чтобы свое личное время посвятить фронту. Они создали швейный цех и присоединились ко Всероссийскому движению «Шьем для своих!».
В администрации района женщин поддержали, выделили им помещение для работы. Гражданки принесли тужа швейные машинки и собрали раскроечный стол.