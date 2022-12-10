Жительницы Башкирии осваивают новое швейное направление для нужд фронта

В Башкирии растет число тех, кто готов так или иначе помогать участникам специальной военной операции. Вот и жительницы республики решили освоить новое швейное направление, погрузившись в изготовление изделий, которые необходимы на фронте.

Фото №1 - Жительницы Башкирии осваивают новое швейное направление для нужд фронта

Это не только носки или варежки, это еще и различные спальные мешки, термобелье, жилеты-разгрузки и многое другое. После объявления частичной мобилизации в стране, бойцы сообщали о нехватке тактических разгрузок: спецжилетов с большим количеством карманов, например.

В военторгах такие жилеты раскупили очень быстро и тогда на помощь одними из первых пришли специалисты предприятия ООО «БК-текстиль». Они использовали образец существующего жилета, но модернизировали его. После того, как бойцы в зоне СВО одобрили модель, специалисты запустили жилет в массовое производство. На данный момент отшито более 100 моделей.

У них подсумки разные, то есть карманы, куда боец складывает магазины и обоймы. Если у пулеметчика это короб большой, то у снайпера магазин сантиметров семь, для стрелка – другой. Еще одна отличительная способность наших изделий в том, что центр тяжести смещен ближе к поясу. Поэтому военнослужащие могут дольше передвигаться с ним, так как на плечи нет давления, это не как жилет. А главное, что во время обстрелов они смогут лечь, занять более удобную позицию, потому что спереди ничего нет, все на поясе по бокам.

Дмитрий Лысенко, руководитель предприятия

При этом позже стали поступать и заказы из других регионов. Партии жилетов получили в Краснодарском, Красноярском краях, Иркутской области.

На другом предприятии, в Ишимбайском ателье «Гузель», работницы принялись шить непромокаемые аптечки. И эти маленькие и простенькие сумочки на деле оказались очень сложными с технологической точки зрения.

 Плащевая ткань сама по себе плотная, для нее нужны специальные иглы и «лапки» швейной машины, чтобы правильно сшить.

Наталья Асунчик, директор ателье

А вот в Стерлибашевском районе инициативные женщины объединились, чтобы свое личное время посвятить фронту. Они создали швейный цех и присоединились ко Всероссийскому движению «Шьем для своих!».

Мы просто хотели помочь нашим бойцам, мобилизованным землякам. Все началось с того, что мы начали шить простейшие изделия. Первыми были балаклавы. Потом инициативная группа попросила помочь с пятиточечниками, собрались и сделали. Затем уже перешли на пошив толстовок и узнали о всероссийском движении "Шьем для наших!"

Эльвира Хамидуллина, идейный вдохновитель проекта
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В администрации района женщин поддержали, выделили им помещение для работы. Гражданки принесли тужа швейные машинки и собрали раскроечный стол.

Сейчас вот неравнодушные люди собрали деньги на еще один оверлок, с его помощью будем уже термобелье шить, то есть расширим наш ассортимент.

Эльвира Хамидуллина, идейный вдохновитель проекта
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