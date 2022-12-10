Жительницы Башкирии осваивают новое швейное направление для нужд фронта

У них подсумки разные, то есть карманы, куда боец складывает магазины и обоймы. Если у пулеметчика это короб большой, то у снайпера магазин сантиметров семь, для стрелка – другой. Еще одна отличительная способность наших изделий в том, что центр тяжести смещен ближе к поясу. Поэтому военнослужащие могут дольше передвигаться с ним, так как на плечи нет давления, это не как жилет. А главное, что во время обстрелов они смогут лечь, занять более удобную позицию, потому что спереди ничего нет, все на поясе по бокам.

Дмитрий Лысенко, руководитель предприятия