В Башкирии пожилой мужчина погиб в ДТП, его супруга доставлена в больницу

В Белебеевском районе Башкирии днем было совершено дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина. ДТП произошло на 17 километре дороги Белебей-Тузлукуш.
По предварительной информации ГИБДД республики, за рулем автомобиля «Шкода Фабиа» находился 84-летний мужчина. Транспорт вылетел с дороги, где и опрокинулся. В результате ДТП мужчина скончался до приезда медработников.
Супруга погибшего с различными травмами доставлена в больницу. На месте работают экстренные службы, в том числе ГИБДД. Выясняются подробности произошедшего.
Фото: ГИБДД РБ