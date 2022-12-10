Бойцам башкирского батальона им. Шаймуратова привезли частичку родного дома

В рамках исполнения поручения Главы Башкирии Радия Хабирова к военнослужащим из батальона имени М. Шаймуратова направили гуманитарный конвой. В его составе приехали парикмахеры, медработники, повара, а также артисты башкирской эстрады. Этот гуманитарный конвой, уже четвертый по счету, возглавил председатель Госсобрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев.

На сегодня батальон им. М. Шаймуратова вышел с зоны проводимых боевых действий и находится на непродолжительном отдыхе.

После длительного пребывания в зоне СВО парни сейчас на привале. О том, что с ними работают медики, я уже рассказывал. До места расположения бойцов добрались и уфимские стоматологи — этой помощи здесь очень ждали. Из Башкортостана приехали парикмахеры, повара, известные в республике артисты. Благодарю всех, кто привез гуманитарный груз и приехал поддержать ребят. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Так вышло, что прибытие гумконвоя совпало с праздником – днем Героя Отечества России. Отличившимся бойцам Константин Толкачев вручил орден генерала Шаймуратова, благодарственные письма, грамоты. Кроме того, председатель Госсобрания встретился и с мобилизованными.

Нет в данный момент важнее задачи, чем забота о наших ребятах, которые с оружием в руках борются с фашизмом на Украине, вычищая коричневую чуму. Ваш тыл крепок, бейте врага без пощады и возвращайтесь с победой. Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая Башкирии

Республика на регулярной основе оказывает и помощь, и необходимую поддержку воинам, находящимся в зоне СВО. В этот раз с гумконвоем прибыли стоматологи, которые смогли оказать медпомощь бойцам.

На месте временного отдыха военнослужащих была развернута полевая поликлиника. Прием здесь вели врачи из Башкирии. Бойцов осмотрели, сделали им УЗИ-обследование, кардиограмму. Осмотр провели также хирург, окулист, травматолог и другие специалисты. На месте было назначено необходимое лечение.

Бойцов постригли, оформили бороды. Также для них был организован праздничный обед, который приготовили повара из Стерлитамака и Туймазов. С собой они привезли и говядину, овощи, фрукты и другие.