Бойцам башкирского батальона им. Шаймуратова привезли частичку родного дома

В рамках исполнения поручения Главы Башкирии Радия Хабирова к военнослужащим из батальона имени М. Шаймуратова направили гуманитарный конвой. В его составе приехали парикмахеры, медработники, повара, а также артисты башкирской эстрады. Этот гуманитарный конвой, уже четвертый по счету, возглавил председатель Госсобрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев.
На сегодня батальон им. М. Шаймуратова вышел с зоны проводимых боевых действий и находится на непродолжительном отдыхе.
Так вышло, что прибытие гумконвоя совпало с праздником – днем Героя Отечества России. Отличившимся бойцам Константин Толкачев вручил орден генерала Шаймуратова, благодарственные письма, грамоты. Кроме того, председатель Госсобрания встретился и с мобилизованными.
Республика на регулярной основе оказывает и помощь, и необходимую поддержку воинам, находящимся в зоне СВО. В этот раз с гумконвоем прибыли стоматологи, которые смогли оказать медпомощь бойцам.
На месте временного отдыха военнослужащих была развернута полевая поликлиника. Прием здесь вели врачи из Башкирии. Бойцов осмотрели, сделали им УЗИ-обследование, кардиограмму. Осмотр провели также хирург, окулист, травматолог и другие специалисты. На месте было назначено необходимое лечение.
Бойцов постригли, оформили бороды. Также для них был организован праздничный обед, который приготовили повара из Стерлитамака и Туймазов. С собой они привезли и говядину, овощи, фрукты и другие.
Завершился вечер праздничным концертом, на котором выступили кураист Мурат Джанизаков, Ильдар Нагиев из Салавата и Артур Бакиров из Уфы.