В Уфе открылся магазин с продуктами Башкортостана

С виду это обычный современный продуктовый мини-маркет, однако вся продукция произведена в республике. Магазин открыт агропромышленным комплексом «Алексеевский». На прилавках – овощи с собственных теплиц и фермерская продукция.

Овощи из Уфимского района, соленья из Стерлитамака, рыба из Мияков, сыр мечетлинский. География производителей в пределах республики. На прилавках и национальные продукты. Казылык, мёд, кумыс. Если овощи – только с грядки, то напиток – только из бочонка.

Здесь по старинке сбивают кумыс в липовых кадках. И несмотря на то, что за окном 30-градусный мороз, дойка лошадей идёт. Пусть не в таких объемах, как летом, но процесс продолжается и зимой, чтобы на прилавках была натуральная продукция. Зимой из-за снижения объемов молока поставки сохраняются лишь в крупные торговые точки, как, например, «Алексеевский». Сейчас удается разливать 1800 бутылок, но к концу зимы число снизится до 500.

А чтобы мёд попал кому-то на стол, трудятся не только пчёлы. Сладкое лакомство проверяют в своей лаборатории и отправляют в специализированные организации. После проверок «Башкирский пчеловод» отправляет на прилавки. Предприятие занимается и фитопродукцией – бальзамы, чаи.

На прилавках есть и крупные производители, и небольшие фермерские производства, например, халяльной продукции. Магазин, надеются в «Алексеевском», придётся по душе и гостям города.