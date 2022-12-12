Госавтоинспекция Уфы сообщила о профилактических мероприятиях

По информации пресс-службы ГИБДД, будут проводиться акции и встречи с дорожными полицейскими, направленные на формирование правопослушного поведения в сфере безопасности дорожного движения среди взрослых, так и детей.

В часы «пик» во время активной загруженности на дорогах будет организовано несение службы на оживленных участках для недопущения дорожных происшествий и минимизации количества пострадавших. В текущем году в Уфе число погибших в ДТП пешеходов увеличилось на 29,4%. 119 происшествий случились по вине самих пеших участников движения. Пострадавших сбили автомобили, когда они пересекали проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.