В Уфе на улице Ферина могут построить новый спортивный комплекс

В башкирской столице предложили построить спортивный комплекс за 212,67 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Построить современный физкультурно-оздоровительного центра предлагается на месте надувного ФОКа в Уфе по адресу Ферина, 4/1 . Проект реализуют, заключив соглашение с администрацией Уфы.

По информации генерального директора Корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова, предполагается, что комплекс будет состоять из двух частей: универсального спортзала и корпуса, в котором будут помещения для различных спортивных секций. По предварительным расчетам, срок реализации инициативы составит 1,5 года.