В Уфе прошел кубок Башкирии по танцевальному спорту

Выходные в танцевальном режиме. В Уфе в течение двух дней в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошли кубок республики по танцевальному спорту, а также кубок Башкортостана по танцам на колясках. Более тысячи пар из семи регионов нашей страны собрались в Уфе, чтобы определить самых ярких, артистичных и танцующих спортсменов.
Десять лет в танцах и два года друг с другом. Поддержка и взаимопонимание помогли Марии Закирничной и Михаилу Реуту выступить на соревнованиях лучше, чем в прошлом году, и стать бронзовыми призёрами. Спортсмены показали две программы – стандарт и латину.
Определить сильнейших, когда на паркете находится порядка двух десятка пар, – очень непростая задача. Но опытные судьи могут справиться и с этим. Помимо самого танца, у арбитров есть множество критериев оценки выступления – это музыкальность, техника, презентабельность пары, техничность. Также важно, насколько красиво выглядит пара, как именно они двигаются во время танца.
В настоящее время к бальным танцам относят 10 различных танцев, разбитых на две программы. Во всём танцевальном мире соревнования по спортивным танцам делятся на европейскую и латиноамериканскую программы. Больше всего танцоров – 500 человек – на соревнованиях в столице Башкортостана представляли уфимскую спортшколу №25, которая вместе с её руководителем Светланой Басюк и выступила организатором турнира.
Изюминкой школы является отделение адаптивной физкультуры по танцам на колясках. Спортсмены спортшколы №25 уже завоевывали бронзу на чемпионате и кубке России по танцам на колясках. Успешным для них стал и турнир в Уфе.