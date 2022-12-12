В Уфе прошел кубок Башкирии по танцевальному спорту

Выходные в танцевальном режиме. В Уфе в течение двух дней в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошли кубок республики по танцевальному спорту, а также кубок Башкортостана по танцам на колясках. Более тысячи пар из семи регионов нашей страны собрались в Уфе, чтобы определить самых ярких, артистичных и танцующих спортсменов.

Десять лет в танцах и два года друг с другом. Поддержка и взаимопонимание помогли Марии Закирничной и Михаилу Реуту выступить на соревнованиях лучше, чем в прошлом году, и стать бронзовыми призёрами. Спортсмены показали две программы – стандарт и латину.

Танцую около 10 лет, в паре с ним я около двух лет. Он хороший. Отличная девушка, собеседница, лучший друг. Мария Закирничная и Михаил Реут, бронзовые призёры соревнований

Определить сильнейших, когда на паркете находится порядка двух десятка пар, – очень непростая задача. Но опытные судьи могут справиться и с этим. Помимо самого танца, у арбитров есть множество критериев оценки выступления – это музыкальность, техника, презентабельность пары, техничность. Также важно, насколько красиво выглядит пара, как именно они двигаются во время танца.

Все спортсмены рассчитывают на высокие оценки, потому что все хорошо подготовлены, у нас очень сплоченная команда, много тренеров в «Созвездии», и настоящей командой двигаемся вперёд. Наталья Шафикова, судья соревнований, тренер команды «Созвездие»

Конечно, есть ошибки, над которыми мы будем стараться работать, исправить. Сегодня еще не до конца выступили. Тимур Нигматуллин и Арина Ванюшова, участники соревнований

В настоящее время к бальным танцам относят 10 различных танцев, разбитых на две программы. Во всём танцевальном мире соревнования по спортивным танцам делятся на европейскую и латиноамериканскую программы. Больше всего танцоров – 500 человек – на соревнованиях в столице Башкортостана представляли уфимскую спортшколу №25, которая вместе с её руководителем Светланой Басюк и выступила организатором турнира.

Соревнования достаточно массовые, танцевальный спорт развивается в республике очень активно, к нам приезжают регионы участвовать на соревнования – это достижение. Уфа всегда гостеприимно встречает наших гостей. Татьяна Артамонова, старший тренер спортшколы №25 по танцевальному спорту