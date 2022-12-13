В Башкирии дорогу, на которой насмерть сбили четырех девушек, оборудуют тротуаром

Дорогу в селе Бакалы, на которой летом насмерть сбили четырех пешеходов, оборудуют тротуаром.Суд удовлетворил требования прокуратуры района к Министерству транспорта и дорожного хозяйства и региональному управлению дорожного хозяйства.

Как сообщили в надзорном ведомстве, тротуар не был предусмотрен проектом дорожного движения, утвержденным в 2011 году. При этом опасный участок дороги является оживленным: рядом находятся рынок, торговый центр, проводятся ярмарки. В июле там произошло ДТП, в результате которого скончались четыре девушки. Они шли по краю проезжей части, когда их на автомобиле сбил пьяный водитель.