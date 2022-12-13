В Уфе зажгли новогоднюю иллюминацию итальянского архитектора

Общая протяженность гирлянд в этом году составила около 18 км. Было установлено более 48 тысяч ламп. Иллюминация радует уфимцев на площади имени Ленина и в парке Ленина. В ближайшее время световые инсталляции вспыхнут и перед Дворцом культуры Орджоникидзе.