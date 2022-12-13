В Уфе зажгли новогоднюю иллюминацию итальянского архитектора

12 декабря в Уфе зажгли первую новогоднюю иллюминацию итальянского архитектора света и художника Валерио Фести.
Общая протяженность гирлянд в этом году составила около 18 км. Было установлено более 48 тысяч ламп. Иллюминация радует уфимцев на площади имени Ленина и в парке Ленина. В ближайшее время световые инсталляции вспыхнут и перед Дворцом культуры Орджоникидзе.
Праздничные гирлянды и яркие светодиодные композиции украсили нечетную сторону улицы Пушкина на отрезке от улицы Ленина до Карла Маркса, сквер «Театральный», пешеходную зону улицы Ленина, площадь имени Салавата Юлаева. Светодиодные перетяжки зажглись на улице 50-летия Октября, Ленина, Сочинской и бульваре Ибрагимова.
В мэрии Уфы напомнили, что к новогоднему оформлению города могут присоединиться предприятия и организации, украсив фасады, входные группы, витрины и помещения своих компаний.
Фото: администрация г. Уфы.