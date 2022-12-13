В России могут ввести уголовное наказание для колдунов и магов

Магов и колдунов хотят отправить за решётку. В Госдуме готовится законопроект об уголовной ответственности для лжецелителей. Всевозможные экстрасенсы, джинны и ясновидящие много лет работают в «серой зоне» законодательства, обманывая людей.

Новость о том, что депутаты Госдумы начинают очередной крестовый поход против магов и колдунов буквально взбудоражило чародеев. Они в спешном порядке собираются на шабаши. Пока депутаты готовят законопроекты, маги и волшебники заряжают амулеты и талисманы. Вот кадры одного из древних обрядов, где адепты призывают потусторонние силы.

Наказывать за волшебство, а тем более преследовать уголовно всех подряд неправильно, считает черный маг Александр Литвинов. Ведь это может ударить по индустрии колдовства и лишить хлеба настоящих чародеев.

У мастера должен быть свой круг силы, свои ученики и адепты, точно также мастер должен быть связан с проводниками и духовными учителями и работать на местах силы в различных континентах нашего земного шара. Александр Литвинов, черный маг

Шаман Наруна Мекку эффектно бьет в бубен, красиво раскладывает карты таро. Говорит, что именно на такие колдовские фишки, как правило, и клюют доверчивые люди. Словно под чарами они готовы отдавать свои кровные. Женщина предостерегает: стоит сразу бежать от таких чародеев, которые дают чуть ли не стопроцентную гарантию, что их исцелят от всех недугов.

Если вы попали к лжепсихологу или лжеэкстрасенсу, вы не только не получите пользу, но еще можете получить увечье как минимум психологическое или материальное увечье. Человек потеряет деньги, а потом в итоге не получит то, во что он поверил, что ему нагадали. Это может привести к депрессии. Наруна Мекку, шаман

Эта женщина просит не показывать лица. Говорит, что отыскала колдунью в интернете, которая пообещала на расстоянии решить проблемы в личной жизни. Но вместо проблем исчезли деньги доверчивой жертвы.

Борец с потусторонними силами и прочей нечистью Вадим Розенфельд уверяет, что проблема магов и колдунов намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. По его словам, мошенники, выдающие себя за экстрасенсов, научились отлично маскироваться. Например, лжецелители, обещающие вылечить всевозможные болячки мухоморами, прячутся под масками вполне обычных врачей, а свои конторы выдают за нормальные медицинские учреждения.

На основании чего он ведет свою профессиональную деятельность? Он народный целитель, либо у него диплом психолога. Как правило, висит бумажка, цена которой три копейки, выданная всемирной академией познания чего-то. Такой же самозваной конторы, которая ничего не стоит. Также работают коучи. Вот это реальная возможность как-то привлечь их к ответственности, ведь это незаконная деятельность, по сути дела. Даже если не привлекать его как мошенника, потому что он не целитель, есть возможность привлечь за финансовую и мошенническую деятельность. Вадим Розенфельд, сектовед, религиовед

Вадим Розенфельд добавляет, что если уж привлекать к ответственности не получится, тогда необходимо, как в советские времена, просто запретить любые целительские и магические виды деятельности. При этом без всяких исключений.