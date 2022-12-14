В Башкирии ряд электронных сделок с недвижимостью можно будет оформить без цифровой подписи

С 1 января 2023 года сделки с недвижимостью упростятся, в случае, если не осуществляется отчуждение права. Это значительно упростит процедуру подачи документов как для граждан, так и для бизнеса.
Переход на электронное взаимодействие является не только единственным способом сокращения сроков предоставления услуг Росреестра, но и важным инструментом упрощения процедур ведения бизнеса в учетно-регистрационной сфере.
Электронные заявления в Башкортостане регистраторами прав Росреестра рассматриваются за один-два рабочих дня, что существенно ниже срока, установленного законом.