Жительница Башкирии стала мамой тройняшек

Согласно региональному законодательству, с рождением тройни семье должен быть предоставлен жилищный сертификат вне очереди. Семье, где родился второй ребенок, положен материнский семейный капитал —сейчас он составляет 693 144 рубля. Также предусмотрена ипотека по ставке не выше 6%. Кроме этого, они, как семья, где родился третий или последующий ребенок, могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Также семьям с тремя детьми, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, выдается бесплатный участок для индивидуального жилищного строительства или 250 тысяч рублей.