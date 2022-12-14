В Башкирии повысят на 10% выплаты на детей-сирот

Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Анна Таболина рассказала, что в республике насчитывается около 10,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку в приемную и патронатную семью. В качестве соцподдержки власти выделяют им ежегодно около миллиарда рублей. Со следующего для этого будет выделяться дополнительно 99,8 миллионов рублей.