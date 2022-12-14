В Башкирии повысят на 10% выплаты на детей-сирот

Выплаты на детей-сирот в Башкирии с 1 января 2023 года повысят на 10%. Для этого в законодательство республики были внесены изменения, рассказали в пресс-службе регионального Минтруда.
Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Анна Таболина рассказала, что в республике насчитывается около 10,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку в приемную и патронатную семью. В качестве соцподдержки власти выделяют им ежегодно около миллиарда рублей. Со следующего для этого будет выделяться дополнительно 99,8 миллионов рублей.
В Министерстве труда отметили, что опекуны, патронатные и приемные семьи, где воспитываются дети сироты до трех лет, получают 7 143 рубля, старше трех лет - 6 868 рублей.