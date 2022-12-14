В Мишкинском районе прошли мероприятии, посвященные Дню башкирского языка

Сегодня в республике отмечается День башкирского языка. Дата празднуется с 2019 года. На улицах городов появятся баннеры с цитатами писателей. На площадках Уфы будет звучать поэзия Рами Гарипова. Одним из ключевых станет открытие выставки «Тамга» в Нацмузее. Издательством «Китап» планируется проведение «Дня автографа», а вечером состоится премьера спектакля «Акмулла» в Молодёжном театре. В Мишкинском районе накануне прошли мероприятия, посвященные этому событию.

В Мишкинском районе сегодня прошли мероприятия, посвященные этому событию. Открылось празднование в марийском центре с литературно-музыкальной композиции «Язык, воспетый Акмуллой». Представители разных этносов презентовали свои культурные традиции и также отдали дань уважения празднику башкирского языка.

Большая часть населения, 70 процентов, Мишкинского района – марийцы. Проживают здесь представители и других этносов. Как и на территории всей республики, в муниципалитете поддерживают слоган «Сила – в единстве».

Марийцы изучают башкирский, башкиры и татары марийский. Настоящая дружба народов. Можно привести пример как настоящий многонациональный дружный народ. Мунир Нурисламов, председатель Курултая башкир Мишкинского района

День башкирского языка празднуется с 2019 года. Официальная дата 14 декабря была утверждена указом Главы Республики Башкортостан. Основная цель мероприятия – сохранение и развитие. Дань памяти в этот день отдают просветителю Мифтахетдину Акмулле, родившемуся 14 декабря. «Язык, воспетый Акмуллой» – музыкально-литературная композиция создавалась специально к празднику.

Мы живем в Республике Башкортостан, и башкирский язык – государственный, мы должны знать и башкирский, и свой родной. Айгуль Нафикова, главный специалист Мишарского историко-культурного центра /Балтачевский район/

В честь праздника в Мишкинский район съехались представители различных этносов со всей республики. Развернулась выставка с национальными инструментами, куклами в стилизованных костюмах и блюдами, которые считаются фирменными для того или иного этноса.

Латышский центр сохраняет культуру разных национальностей, не только латышскую. Людмила Муценик, главный специалист Латышского историко-культурного центра /Архангельский район/