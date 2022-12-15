В больницах России будут бесплатно тестировать на грипп

В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания жителям России медицинской помощи в больницах и поликлиниках будут бесплатно тестировать на грипп и ОРВИ.

Фото №1 - В больницах России будут бесплатно тестировать на грипп

Такая мера принята из-за широкого распространения вирусных заболеваний и ухудшения эпидемиологической обстановки. Соответствующие постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Благодаря оперативному тестированию пациенты смогут определить тип инфекции и скорее приступить к необходимому лечению. При наличии показаний тест на грипп и ОРВИ можно будет сдать одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус.

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