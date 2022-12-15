Глава Башкирии подписал указ о пособиях беременным и семьям с детьми до 17 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка в Башкирии. Указ опубликован на портале правовой информации РБ.

С 1 января 2023 года в Башкирии будут установлены ежемесячные пособия для нуждающихся беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Получатели выплат должны проживать на территории Башкирии, а среднедушевой доход не должен превышать уровня прожиточного минимума.