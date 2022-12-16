В Уфе компания задолжала сотрудникам более 120 тысяч рублей зарплаты
В башкирской столице компания задолжала сотрудникам более 120 тысяч рублей зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинского района Уфы.
С мая 2021 года по май 2022 года у компании образовался долг перед двумя сотрудниками.
При этом фирма располагала денежными средствами на расчетном счете и в кассе, которые работодатель направил на оплату труда других сотрудников, займов, налогов, расчеты с контрагентами. В этой связи прокуратура района направила материалы в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
пресс-служба прокуратуры Ленинского района Уфы
Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства. На данный момент задолженность перед работниками погашена в полном размере.