В Уфе компания задолжала сотрудникам более 120 тысяч рублей зарплаты

При этом фирма располагала денежными средствами на расчетном счете и в кассе, которые работодатель направил на оплату труда других сотрудников, займов, налогов, расчеты с контрагентами. В этой связи прокуратура района направила материалы в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

пресс-служба прокуратуры Ленинского района Уфы