В Башкирии собирают новогодние подарки для детей Донбасса и участников СВО

Акцию организовал Башкирский союз ветеранов боевых действий. Помощь принимают в Кировском совете ветеранов и в редакции газеты «Ветеран Башкортостана», а также в Союзе женщин республики.

Акция «Новогодние подарки – детям непокоренного Донбасса» проводится с 2015 года. В ней может принять участие любой желающий. Уфимская семья Ибрагимовых, к примеру, привезла в пункт сбора помощи две газовые плиты.

Почти новые они, пригодятся, я думаю. С документами. Вот сегодня хотим  сдать, чтобы в Донбасс увезти нуждающимся

Разиль Ибрагимов, житель г. Уфы

Детям – сладости, канцелярские и школьные принадлежности и новые игрушки. А для участников СВО – теплые вещи, продукты питания, письма со словами поддержки. В посылках – все самое необходимое. Сбор гумпомощи продлится до 18 декабря.

Мы всегда с большим волнением наблюдаем за тем, как живо откликаются люди на эту акцию. Приходят не только пожилые люди, пенсионеры, приходит молодежь, приносят подарки. Приносят личные вещи, всегда говорят добрые слова организаторам этой акции и желают самое доброе тем, кто находятся на Донбассе и на передовой.

Светлана Беллендир, главный редактор газеты «Ветеран Башкортостана»
Акции БСТ
Пенальти