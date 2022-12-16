В Башкирии собирают новогодние подарки для детей Донбасса и участников СВО

Мы всегда с большим волнением наблюдаем за тем, как живо откликаются люди на эту акцию. Приходят не только пожилые люди, пенсионеры, приходит молодежь, приносят подарки. Приносят личные вещи, всегда говорят добрые слова организаторам этой акции и желают самое доброе тем, кто находятся на Донбассе и на передовой.

Светлана Беллендир, главный редактор газеты «Ветеран Башкортостана»