В Башкирии собирают новогодние подарки для детей Донбасса и участников СВО

Акцию организовал Башкирский союз ветеранов боевых действий. Помощь принимают в Кировском совете ветеранов и в редакции газеты «Ветеран Башкортостана», а также в Союзе женщин республики.
Акция «Новогодние подарки – детям непокоренного Донбасса» проводится с 2015 года. В ней может принять участие любой желающий. Уфимская семья Ибрагимовых, к примеру, привезла в пункт сбора помощи две газовые плиты.
Детям – сладости, канцелярские и школьные принадлежности и новые игрушки. А для участников СВО – теплые вещи, продукты питания, письма со словами поддержки. В посылках – все самое необходимое. Сбор гумпомощи продлится до 18 декабря.