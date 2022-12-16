С марта 2023 года в выписках Росреестра будут отсутствовать личные данные собственника

С 1 марта 2023 года жители Башкирии смогут получить сведения о личных данных правообладателя в выписке из Единого государственного реестра недвижимости только с согласия самого собственника. Чтобы личные данные были в открытом доступе, собственник должен подать в Росреестр заявление, в котором разрешит их предоставлять третьим лицам.

Данные действия можно провести в личном кабинете Росреестра или через Госуслуги. В настоящее время выписку из ЕГРН можно получить лично в офисе МФЦ, на сайте Росреестра, на сайте Федеральной кадастровой палаты или на портале Госуслуг России.