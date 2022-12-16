Названы причины массовой гибели птиц на инкубаторной станции в Башкирии

Стали известны причины массовой гибели птиц на инкубаторной станции в Стерлибашевском районе РБ. Там погибло около 7 тысяч цыплят-бройлеров.
Сотрудники Управления ветеринарии РБ произвели отбор проб материала от павшей птицы и установили, что у них был выявлен вирус болезни Ньюкасла, которую называют псевдочумой.
На «Стерлибашевской птицеферме» все поголовье птиц было уничтожено, а в самом районе объявили карантин.
Справка
Болезнь Ньюкасла - это высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеварения, центральной нервной системы и высокой смертностью.