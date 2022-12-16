Названы причины массовой гибели птиц на инкубаторной станции в Башкирии

Управление Россельхознадзора обратилось в прокуратуру и получило требование на проведение внеплановой выездной проверки по двум видам надзора: ветеринарный надзор и надзор в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. На данный момент под контролем Россельхознадзора ветеринарной службой проводится комплекс мероприятий по борьбе с заболеванием.

пресс-служба Россельхознадзора РБ