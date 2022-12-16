Названы причины массовой гибели птиц на инкубаторной станции в Башкирии

Стали известны причины массовой гибели птиц на инкубаторной станции в Стерлибашевском районе РБ. Там погибло около 7 тысяч цыплят-бройлеров.

Фото №1 - Названы причины массовой гибели птиц на инкубаторной станции в Башкирии

Сотрудники Управления ветеринарии РБ произвели отбор проб материала от павшей птицы и установили, что у них был выявлен вирус болезни Ньюкасла, которую называют псевдочумой.

На «Стерлибашевской птицеферме» все поголовье птиц было уничтожено, а в самом районе объявили карантин.

Управление Россельхознадзора обратилось в прокуратуру и получило требование на проведение внеплановой выездной проверки по двум видам надзора: ветеринарный надзор и надзор в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. На данный момент под контролем Россельхознадзора ветеринарной службой проводится комплекс мероприятий по борьбе с заболеванием.

пресс-служба Россельхознадзора РБ

Справка

Болезнь Ньюкасла - это высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеварения, центральной нервной системы и высокой смертностью.

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