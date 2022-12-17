В Башкирию продолжают поступать контейнеры для раздельного сбора ТКО

Глава администрации Стерлитамакского района Башкирии Евгений Волков сообщил о работе по вопросам обеспечения вывоза твердых коммунальных отходов в населенных пунктах муниципалитета.
В Стерлитамакский район с начала «мусорной реформы» всего было привезено 1 803 контейнера, из них в 2022 году – 740. Из них за счет местного бюджета приобретено 530 евроконтейнеров, рассказал Евгений Волков.
На данный момент все контейнеры распределены по населенным пунктам района. Запланированы работы по наведению порядка на контейнерных площадках.
Фото: соцсети Евгения Волкова