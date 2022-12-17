В Башкирию продолжают поступать контейнеры для раздельного сбора ТКО

Глава администрации Стерлитамакского района Башкирии Евгений Волков сообщил о работе по вопросам обеспечения вывоза твердых коммунальных отходов в населенных пунктах муниципалитета.

Фото №1 - В Башкирию продолжают поступать контейнеры для раздельного сбора ТКО

В Стерлитамакский район с начала «мусорной реформы» всего было привезено 1 803 контейнера, из них в 2022 году – 740. Из них за счет местного бюджета приобретено 530 евроконтейнеров, рассказал Евгений Волков.

В рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с отходами» национального проекта «Экология» Минэкологии республики предоставило 100 контейнеров. 110 контейнеров передал в район регоператор «Эко-Сити».

Евгений Волков, глава администрации Стерлитамакского района

На данный момент все контейнеры распределены по населенным пунктам района. Запланированы работы по наведению порядка на контейнерных площадках.

Фото: соцсети Евгения Волкова 

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