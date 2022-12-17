Глава ГИБДД Башкирии обратился к автомобилистам с важным сообщением

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов опубликовал обращение к автомобилистам в связи с надвигающейся непогодой. В Гидрометцентре региона сообщили, что наиболее неблагоприятные погодные условия прогнозируются на 18 декабря.

В этот день, как и в понедельник, 19 декабря, почти по всей Башкирии прогнозируют снег с дождем, метель в отдельных районах, а также ледяной дождь, гололед, снежные накаты.

Владимир Севастьянов отметил, что такие погодные условия требуют от автомобилистов повышенного внимания и аккуратности на дорогах, в том числе строгого соблюдения ПДД.

Рекомендую, по возможности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов. Для максимального обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах мною принято решение при ухудшении погодных условий организовать несение службы дополнительными экипажами ДПС с целью оказания помощи и предупреждения участников дорожного движения об опасности передвижения в неблагоприятных погодных условиях. Владимир Севастьянов, глава ГИБДД РБ