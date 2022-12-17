В Башкирии на территории парка «Патриот» откроют новые локации
Глава Башкирии Радий Хабиров посетил парк «Патриот»,
расположенный в Чишминском районе республики. В ходе визита руководитель также
пообщался со школьниками, у который сейчас как раз заканчиваются учебные сборы,
рассчитанные на пять дней.
Это уже 18 смена учебных сборов для
учащихся 9 классов. Глава Башкирии пообщался с ребятами впервые.
Мы уже давно занимаемся развитием парка
"Патриот". Сегодня я в первый раз пообщался с ребятами. Мы сделали
стены, в которых можно заниматься. Теперь важно понять, что в головах нашей
молодежи.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также он добавил, что уезжает с хорошим
настроением, так как ребята, которые занимаются здесь, смелые, светлые и
бравые.
Видно, что здесь им нравится, что они
занимаются с удовольствием. Это будущие защитники Отечества. Конечно, не
хотелось бы, чтобы в их судьбе была необходимость принимать участие в военных
действиях. Но они должны быть готовы, и здесь дают очень полезные навыки —
физические, медицинские. Здесь сегодня ребята из Туймазов, Чишмов, из
Краснокамского района. Мне очень понравился их настрой.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Через парк «Патриот» уже успели пройти тысячи
ребят, для которых здесь созданы все условия: казарма, в которой они проживают,
спортблок. Также уже заложен фундамент для будущей столовой.
Занимаются воспитанники рукопашным боем,
тренировками по химической, биологической, радиационной защите. А с недавних
пор в программу добавили и воздушно-десантную подготовку – прыжок с парашютом
со специальной вышки.
У парка «Патриот» большое будущее. Важно
не останавливаться в его развитии. Планируем, что всего будет
четыре-пять очередей этого объекта. Территория здесь большая, мы будем
создавать здесь новые локации, связанные с патриотическим воспитанием
и спортом.