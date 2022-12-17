В Башкирии на территории парка «Патриот» откроют новые локации

Видно, что здесь им нравится, что они занимаются с удовольствием. Это будущие защитники Отечества. Конечно, не хотелось бы, чтобы в их судьбе была необходимость принимать участие в военных действиях. Но они должны быть готовы, и здесь дают очень полезные навыки — физические, медицинские. Здесь сегодня ребята из Туймазов, Чишмов, из Краснокамского района. Мне очень понравился их настрой.

Радий Хабиров, Глава Башкирии