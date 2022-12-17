В Башкирии на птицефабрике выявили вирусную болезнь птиц

В Башкирии на птицефабрике ООО «Стерлибашевская птицеферма» отмечены факты массового падежа около 7 000 цыплят-бройлеров, которым было по 24 дня. Сообщение о произошедшем поступило в Управление Россельхознадзора по РБ.

Фото №1 - В Башкирии на птицефабрике выявили вирусную болезнь птиц

Сообщается, что на место выехали специалисты Управления Ветеринарии Башкирии. Они отобрали пробы патологического материала, которые для исследований направили во Владимир.

Согласно срочным отчетам ФГБУ «ВНИИЗЖ» в отобранных пробах патологического материала был выявлен вирус болезни Ньюкасла. Болезнь Ньюкасла (псевдочума) — высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеварения, центральной нервной системы и высокой смертностью.

Пресс-служба Россельхознадзора РБ

Россельхознадзор направил обращение в республиканскую прокуратуру. Получено требование на проведение проверки по ветеринарному надзору и надзору в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

На данный момент под контролем Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан ветеринарной службой Республики Башкортостан проводится комплекс мероприятий по борьбе с заболеванием. Объявлен карантин по заболеванию болезнью Ньюкасла на территории села Стерлибашево Стерлибашевского района от 8 декабря 2022 года. Все поголовье птицы на птицеферме уничтожено. Продолжается проверка для выяснения причин возникновения заболевания.

Пресс-служба Россельхознадзора РБ

Фото: пресс-служба Россельхознадзора РБ

Финал Уфимской волны
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями