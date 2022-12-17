В Башкирии на птицефабрике выявили вирусную болезнь птиц

В Башкирии на птицефабрике ООО «Стерлибашевская птицеферма» отмечены факты массового падежа около 7 000 цыплят-бройлеров, которым было по 24 дня. Сообщение о произошедшем поступило в Управление Россельхознадзора по РБ.
Сообщается, что на место выехали специалисты Управления Ветеринарии Башкирии. Они отобрали пробы патологического материала, которые для исследований направили во Владимир.
Россельхознадзор направил обращение в республиканскую прокуратуру. Получено требование на проведение проверки по ветеринарному надзору и надзору в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора РБ