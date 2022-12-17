В Башкирии на птицефабрике выявили вирусную болезнь птиц

На данный момент под контролем Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан ветеринарной службой Республики Башкортостан проводится комплекс мероприятий по борьбе с заболеванием. Объявлен карантин по заболеванию болезнью Ньюкасла на территории села Стерлибашево Стерлибашевского района от 8 декабря 2022 года. Все поголовье птицы на птицеферме уничтожено. Продолжается проверка для выяснения причин возникновения заболевания.

Пресс-служба Россельхознадзора РБ