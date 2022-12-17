В Башкирии проходит месячник «Нет пожарам в СНТ»

Инспекторы противопожарной службы Госкомитета республики по ЧС с начала декабря выходит в рейды по дачным домикам, чтобы проверить, насколько соблюдаются правила безопасности. В первую очередь заходят к многодетным семьям и одиноким пенсионерам. Сегодня рейд прошел в Кармаскалинском районе.

Любовь Фесенко живет одна в небольшом домике. Удобств, конечно, минимум: небольшая площадь и низкий потолок. Внимание участников рейда привлекло нарушение пожарной безопасности. Электроплитка и чайник включены в одну розетку и стоят у окна – буквально в нескольких сантиметрах от занавесок. Вице-премьер правительства Ирек Сагитов отметил, что пренебрежение правилами может привести к трагедии. Поэтому все необходимо исправить. Перед уходом в доме Любовь Фесенко бесплатно установили пожарный извещатель, чтобы не допустить беды

В садовых товариществах возле д. Вязовка живут и многодетные семьи. В семье Ерошкиных два сына и дочь. Дом построили не так давно. Отопление от электрокотла. Глава семейства рассказал, что в доме уложены самозатухающие провода, везде установлены автоматические выключатели. А вот извещателя в доме не было. Ситуацию исправили участники рейда.

Когда-то я тоже занимался пожарным спортом, поэтому знаю, что такое пожары. Этому нужно уделять внимание, потому что по телевизору регулярно показывают, что возгорание, дети. Это такая боль, не дай бог никому. Прикупим еще один извещатель, чтобы был. Олег Ерошкин, житель д. Вязовка

Извещатель установили и в доме Алины Рузановой. Здесь тоже трое детей. Поэтому такие меры безопасности точно не лишние.

Приятно, что о нас заботятся. С района приехали. Не забывают о многодетных семьях. Алина Рузанова, жительница д. Вязовка

На территории Подлубовского сельсовета более 50 СНТ. И везде есть дома, в которых люди живут круглый год. А статистика пожаров в садовых товариществах – повод задуматься о безопасности всем.

В этом году 385 пожаров произошло по республике. В этих пожарах погибло 12 человек. Двое из них – дети, к сожалению. Вот только 5 декабря в СНТ в Деме пожар случился в семье, где погиб маленький ребенок Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

В 2022 году на сегодняшний день в Кармаскалинском районе произошло в садах 12 пожаров, при которых было уничтожено 4 садовых домика и 15 бань. Пострадавших и погибших нет. Фаиз Масягутов, инструктор противопожарной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС