В Башкирии проходит месячник «Нет пожарам в СНТ»

Инспекторы противопожарной службы Госкомитета республики по ЧС с начала декабря выходит в рейды по дачным домикам, чтобы проверить, насколько соблюдаются правила безопасности. В первую очередь заходят к многодетным семьям и одиноким пенсионерам. Сегодня рейд прошел в Кармаскалинском районе.
Любовь Фесенко живет одна в небольшом домике. Удобств, конечно, минимум: небольшая площадь и низкий потолок. Внимание участников рейда привлекло нарушение пожарной безопасности. Электроплитка и чайник включены в одну розетку и стоят у окна – буквально в нескольких сантиметрах от занавесок. Вице-премьер правительства Ирек Сагитов отметил, что пренебрежение правилами может привести к трагедии. Поэтому все необходимо исправить. Перед уходом в доме Любовь Фесенко бесплатно установили пожарный извещатель, чтобы не допустить беды
В садовых товариществах возле д. Вязовка живут и многодетные семьи. В семье Ерошкиных два сына и дочь. Дом построили не так давно. Отопление от электрокотла. Глава семейства рассказал, что в доме уложены самозатухающие провода, везде установлены автоматические выключатели. А вот извещателя в доме не было. Ситуацию исправили участники рейда.
Извещатель установили и в доме Алины Рузановой. Здесь тоже трое детей. Поэтому такие меры безопасности точно не лишние.
На территории Подлубовского сельсовета более 50 СНТ. И везде есть дома, в которых люди живут круглый год. А статистика пожаров в садовых товариществах – повод задуматься о безопасности всем.
Еще одна проблема, которую выявили в ходе рейда, – многие жители СНТ прописаны в другом месте. Следовательно, власти района зачастую не знают, что в садах начала постоянно жить многодетная семья или пенсионеры. Рейды позволяют этот пробел заполнить. И, конечно, ознакомить всех с правилами безопасности, чтобы Новый год не завершился трагедией.