В Уфе чествовали участников конкурса «Семья года»

В Уфе чествовали участников Всероссийского конкурса «Семья года» и конкурса «Успешная семья Приволжья». Праздничное мероприятие состоялось в Башкирском театре оперы и балета. Для приглашенных организовали новогоднее представление и чаепитие.

Участников всероссийского конкурса наградили грамотами. Награды вручали вице-премьер правительства республики, министр финансов Лира Игтисамова, председатель Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова и министр семьи и труда Ленара Иванова. На встречу пригласили 6 семей. Все они участники всероссийского конкурса.

После награждения семьи вместе с детьми смогли насладиться балетом Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича. Традиция проведения таких предновогодних встреч зародилась еще в 2018 году – в Год семьи, и с тех пор каждый год Министерство труда республики собирает за одним большим столом самые дружные и активные семьи Башкортостана.