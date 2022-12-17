В одном из сел Башкирии открылся первый ледовый каток

В Кармаскалинском районе в селе Бузовьязы открылся первый ледовый каток. Об этом сообщили в ЦУР РБ со ссылкой на администрацию муниципалитета.
Спортивный объект установлен в рамках благоустройства парка отдыха «Бузовьязы» по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Заливку коробки организовало руководство сельского поселения при поддержке местных жителей.
Обустройство парка было завершено осенью текущего года. В администрации муниципалитета отметили, что работы велись с 2019 года. Препятствием послужила недобросовестная подрядная организация, а недочеты пришлось устранять другим подрядчикам.
Фото: администрация Кармаскалинского района