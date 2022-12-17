В одном из сел Башкирии открылся первый ледовый каток

Давно мечтал о том, что у бузовьязовцев будет полноценная зона отдыха, в том числе делал все возможное, чтобы в проекте появилась хоккейная коробка. Она нужна в первую очередь нашей молодежи, которая должна приобщаться к хоккею. Ведь спорт укрепляет здоровье, а мы все хотим, чтобы молодое поколение было сильным и здоровым.

Ильмир Ильдарович, сельчанин