В одном из сел Башкирии открылся первый ледовый каток

В Кармаскалинском районе в селе Бузовьязы открылся первый ледовый каток. Об этом сообщили в ЦУР РБ со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Фото №1 - В одном из сел Башкирии открылся первый ледовый каток

Спортивный объект установлен в рамках благоустройства парка отдыха «Бузовьязы» по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Заливку коробки организовало руководство сельского поселения при поддержке местных жителей.

Давно мечтал о том, что у бузовьязовцев будет полноценная зона отдыха, в том числе делал все возможное, чтобы в проекте появилась хоккейная коробка. Она нужна в первую очередь нашей молодежи, которая должна приобщаться к хоккею. Ведь спорт укрепляет здоровье, а мы все хотим, чтобы молодое поколение было сильным и здоровым.

Ильмир Ильдарович, сельчанин

Обустройство парка было завершено осенью текущего года. В администрации муниципалитета отметили, что работы велись с 2019 года. Препятствием послужила недобросовестная подрядная организация, а недочеты пришлось устранять другим подрядчикам.

В парке для молодежи установили воркаут-площадку, для детей — игровую зону. Также здесь есть асфальтированные пешеходные дорожки, скамейки, освещение, парковка и, конечно же, хоккейная коробка с асфальтовым основанием.

администрация Кармаскалинского района

Фото: администрация Кармаскалинского района

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