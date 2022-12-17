Радий Хабиров поделился своими воспоминаниями об армии
Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своими воспоминаниями об армии.
17 декабря в военно-патриотическом парке "Патриот" руководитель республики рассказал журналистам свои воспоминания об армейской службе.
Я служил в Забайкальском военном округе, вся его территория примыкала к Китайской народной республике и Монголии. Здесь находилось огромное количество воинских частей. Я служил в мотострелковой дивизии. Служба длилась два года, ребят отовсюду привозили самолетами. Службу я вспоминаю с уважением, иногда с иронией. Я считаю, что каждый парень должен отслужить, тем более сейчас она проходит всего один год.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также в ходе посещения парка "Патриот" Глава Башкирии заявил, что здесь появятся новые локации для занятий молодежи.