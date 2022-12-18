В Роскачестве рассказали о риске взлома телевизора с функцией Smart TV

Телевизоры с функцией Smart TV могут быть взломаны хакерами. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

«Телевизоры с функцией Smart TV могут не только передавать данные сторонним лицам, но и стать жертвой хакеров», — передает сообщение Роскачество. Как поясняет ведомство, чтобы избежать слежки на своем телевизоре, необходимо отключить функцию автоматического распознавания контента.

В ведомстве считают, что Smart TV может быть подвержен атаке, если злоумышленники хотят нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни пользователя. Обычные граждане, которые используют Smart TV для развлечения могут не волноваться, так как взлом злоумышленниками - затратный процесс и хакеры действуют избирательно.