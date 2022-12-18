Башкирия укрепляет связи с ДНР и ЛНР

«Мы с Донбассом давно дружим. Не с 2014 года, а еще раньше. Вы знаете, наш национальный герой генерал Шаймуратов героически погиб в 1943 году в боях под современным Луганском. Пристальное внимание мы уделяем населенному пункту Красный Луч в ЛНР, восстанавливаем соцобъекты, одну школу сделали, вторая — на подходе. Целый ряд жилых зданий возвели. Поэтому для нас ЛНР и ДНР довольно близкие регионы. После февраля 44 наших врача находится там, мы создали специальное отделение госпиталя для восстановления военнослужащих. Мы туда перевезли асфальтовый завод, строим дороги», — рассказал руководитель Башкирии Радий Хабиров.