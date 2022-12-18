Башкирия укрепляет связи с ДНР и ЛНР

Башкирия активно занимается укреплением связи с ДНР и ЛНР. Прошедшей весной глава региона Радий Хабиров и руководитель ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о расширении сотрудничества.
15 декабря между регионами было заключено соглашение по взаимодействию в области развития физкультуры и спорта. Башкирия также активно оказывает содействие новым территориям в составе Российской Федерации по восстановлению инфраструктуры. Несколько тысяч тонн уже было ранее отправлено в пострадавшие регионы. Также с спецоперации Башкирия принимает вынужденных переселенцев. В настоящее время в пунктах временного размещения живут 783 человека, которым помогли в оформлении документов, оказали медицинскую помощь, помогли с трудоустройством.
«Мы с Донбассом давно дружим. Не с 2014 года, а еще раньше. Вы знаете, наш национальный герой генерал Шаймуратов героически погиб в 1943 году в боях под современным Луганском. Пристальное внимание мы уделяем населенному пункту Красный Луч в ЛНР, восстанавливаем соцобъекты, одну школу сделали, вторая — на подходе. Целый ряд жилых зданий возвели. Поэтому для нас ЛНР и ДНР довольно близкие регионы. После февраля 44 наших врача находится там, мы создали специальное отделение госпиталя для восстановления военнослужащих. Мы туда перевезли асфальтовый завод, строим дороги», — рассказал руководитель Башкирии Радий Хабиров.
Кроме того, Башкирия, ЛНР и ДНР создают кооперационные связи в отраслях производства химической, машиностроительной и металлургической продукции. Республика намерена оказать посильную помощь ДНР и ЛНР в создании региональных Агентств развития.
Башкирия совместно с ДНР и ЛНР налаживают контакты в туристической сфере. В будущем в республике намерены реализовать экскурсионные рекреационные и реабилитационные программы для жителей ДНР на базе санаториев и курортов. Много усилий прилагается для налаживания сотрудничества научно-технической и образовательной сферах. Союзы журналистов Башкирии и ДНР также активно включились в работу и вскоре начнут проводить совместные форумы, обучающие семинары, конкурсы, конференции и другие мероприятия.