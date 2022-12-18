В России стартовали продажи новых кроссоверов Nissan Juke

В Россию вернулся Nissan Juke. Новинка 2022 года будет продаваться по цене от 2 500 000 рублей. Однако точная цена автомобиля будет озвучена покупателю в день подписания договора купли-продажи.

Практически все новые кроссоверы привозятся под заказ. Второе поколение Nissan Juke произведено на модульной платформе CMF-B для компактных автомашин и является совместной "тележкой" с Renault Captur.