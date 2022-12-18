В Башкирии 19 декабря ухудшится погода

Сегодня, 18 декабря, в башкирской столице прошел ледяной дождь. В понедельник, 19 декабря, погода ухудшится. По информации Башгидрометцентра, ожидается снег с дождем, в отдельных районах региона метель, усиление ветра до 15-20 м/с, ледяной дождь, гололедица, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также снежные заносы.

Периодами ожидается ухудшение видимости до 500 метров. Температура воздуха ночью составит до -10 градусов, а днем от -5 до 0. Башгидрометцентр не рекомендует жителям оставлять автомобили под деревьями и ненадежными конструкциями.