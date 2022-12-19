В Башкирии из-за непогоды закрыли движение некоторых пригородных маршрутов

В Башкортостане в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыли движение пяти пригородных маршрутов. Информация появилась в группе «Общественный транспорт Ишимбай» в соцсети «ВКонтакте».

Фото №1 - В Башкирии из-за непогоды закрыли движение некоторых пригородных маршрутов

Из-за ледяного дождя и сильного гололеда не вышли в рейс автобусы следующих маршрутов:

№ 102 «Стерлитамак — Ишимбай»
№ 107 «Ишимбай — Уразбаево»
№ 109 «Ишимбай — Верхнеарметово»
№ 113 «Ишимбай — Арларово»
№ 117 «Ишимбай — Кинзебулатово».  

Сегодня, 19 декабря, на территории Башкирии действует штормовое предупреждение. В первый день недели в республике ожидается отложение мокрого снега на деревьях и проводах, сильный гололед на дорогах.

Уважаемые автомобилисты, соблюдайте правила безопасности, увеличьте дистанцию, не забывайте пристегиваться, не отвлекайтесь на гаджеты. Заранее притормаживайте перед сложным участком, не идите на рискованный обгон. Пешеходам рекомендуем выбрать нескользящую обувь и передвигаться с максимальной аккуратностью.

пресс-служба МЧС по РБ
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