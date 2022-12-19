В Башкирии из-за непогоды закрыли движение некоторых пригородных маршрутов

В Башкортостане в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыли движение пяти пригородных маршрутов. Информация появилась в группе «Общественный транспорт Ишимбай» в соцсети «ВКонтакте».
Из-за ледяного дождя и сильного гололеда не вышли в рейс автобусы следующих маршрутов:
№ 102 «Стерлитамак — Ишимбай»
№ 107 «Ишимбай — Уразбаево»
№ 109 «Ишимбай — Верхнеарметово»
№ 113 «Ишимбай — Арларово»
№ 117 «Ишимбай — Кинзебулатово».
Сегодня, 19 декабря, на территории Башкирии действует штормовое предупреждение. В первый день недели в республике ожидается отложение мокрого снега на деревьях и проводах, сильный гололед на дорогах.