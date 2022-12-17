В Башкирии сельчане решают проблемы благодаря Программе поддержки местных инициатив

В Стерлибашевском районе сельчане решают проблемы благодаря Программе поддержки местных инициатив.
С таким энтузиазмом жители Стерлибашевского района вновь участвуют в Программе поддержки местных инициатив. На данный момент во всех 15 сельских советах прошли итоговые собрания.
Жители Стерлиьашевского района благодаря реализации проекта ППМИ активно участвуют в решении проблем сел и деревень.
Приоритетными проектами в этом году жители выбрали оснащение уличным освещением, а так же завершить ремонт ограждения кладбищ