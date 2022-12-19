На ж/д переезде под Уфой из-за непогоды утром образовалась многокилометровая пробка

Заблокированными сегодня утром остались жители трех самых густонаселенных сел Уфимского района – Шамонино, Бурцево и Шмидтово. Дорогу в город им перегородил поезд, который встал из-за дождя и обледенения линий электропередач.
В результате у переезда выстроилась многокилометровая пробка из сотен автомобилей. Люди опоздали на работу, а школьники из населенных пунктов по ту сторону дороги – не попали на уроки. Чтобы выбраться из заточения, они были вынуждены переползать под составами, чтобы пересесть на маршрутный автобус.
По данным РЖД, максимальная задержка поездов составила 10 часов 35 минут. Пассажиры были обеспечены горячим питанием. На данный момент движение на данном участке дороги восстановлено,