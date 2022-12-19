На ж/д переезде под Уфой из-за непогоды утром образовалась многокилометровая пробка

Заблокированными сегодня утром остались жители трех самых густонаселенных сел Уфимского района – Шамонино, Бурцево и Шмидтово. Дорогу в город им перегородил поезд, который встал из-за дождя и обледенения линий электропередач.

В результате у переезда выстроилась многокилометровая пробка из сотен автомобилей. Люди опоздали на работу, а школьники из населенных пунктов по ту сторону дороги – не попали на уроки. Чтобы выбраться из заточения, они были вынуждены переползать под составами, чтобы пересесть на маршрутный автобус.