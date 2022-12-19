Красавица из Башкирии примет участие в конкурсе «Мисс университет мира-2022»

Всего в конкурсе принимают участие 60 девушек из разных уголков планеты. Для них подготовили обширную конкурсную и развлекательную программу: ежедневно проходят репетиции, теле-интервью, форумы на тему экологии, экономики, мира во всем мире; экскурсии по достопримечательностям Южной Кореи и многое другое.