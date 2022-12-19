Красавица из Башкирии примет участие в конкурсе «Мисс университет мира-2022»

В столице Южной Кореи в Сеуле проходит 31-ый международный конкурс красоты «Мисс университет мира-2022».
Башкирию на конкурсе представляет модель агентства MissBashModels Алсу Курамшина. Девушка является обладательницей титулов «Мисс студенчество Башкортостана-2019», «Мисс БГУ-2018», «Вице-краса студенчества России-2019».
Всего в конкурсе принимают участие 60 девушек из разных уголков планеты. Для них подготовили обширную конкурсную и развлекательную программу: ежедневно проходят репетиции, теле-интервью, форумы на тему экологии, экономики, мира во всем мире; экскурсии по достопримечательностям Южной Кореи и многое другое.
Фото: MissBashModels.