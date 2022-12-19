В Башкирии военкомат передал дела уклонистов в Следственный комитет

Об этом сообщил военный комиссар республики Михаил Блажевич. Призыв на срочную военную службу продлится до конца декабря. Свой долг перед Отечеством будут отдавать почти 5 тысяч призывников Башкортостана. Рекрутов не будут отправлять на территорию, где проводится специальная военная операция.

Основная часть призывников отправится в учебные центры на 4-5 месяцев для получения специальности. Перед отправкой новобранцы проходят тестирование на коронавирусную инфекцию, обеспечиваются медицинскими масками, антисептиками, теплой одеждой и продуктами питания. Уклоняющихся от военной службы молодых людей будут привлекать к административной и уголовной ответственности.

Основная масса охотно идет защищать Родину. Единичные случаи уклонения есть, мы привлекаем к административной ответственности.

Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии военкомат передал дела уклонистов в Следственный комитет

За уклонение от армии предусматривается два вида ответственности – административная и уголовная. При уголовной ответственности возможен штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы и лишение свободы до двух лет.

Олеся Никитина, член Ассоциации юристов России, адвокат
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями