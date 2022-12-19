В Башкирии военкомат передал дела уклонистов в Следственный комитет

Об этом сообщил военный комиссар республики Михаил Блажевич. Призыв на срочную военную службу продлится до конца декабря. Свой долг перед Отечеством будут отдавать почти 5 тысяч призывников Башкортостана. Рекрутов не будут отправлять на территорию, где проводится специальная военная операция.
Основная часть призывников отправится в учебные центры на 4-5 месяцев для получения специальности. Перед отправкой новобранцы проходят тестирование на коронавирусную инфекцию, обеспечиваются медицинскими масками, антисептиками, теплой одеждой и продуктами питания. Уклоняющихся от военной службы молодых людей будут привлекать к административной и уголовной ответственности.