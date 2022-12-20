Призывникам Башкирии объяснили, почему не стоит уклоняться от прохождения службы в армии

Как уточнил Валерий Харисов, уголовная ответственность за уклонение наступает, если при постановке на воинский учет или призыве на службу юноше вручают повестку и предлагают расписаться за ее получение, а он отказывается. Другой вариант - неявка в военкомат по повестке. Если при постановке на воинский учет или в момент призыва на воинскую службу повестка была вручена под роспись, а молодой человек, подлежащий призыву в армию, не явился в военкомат, то это тоже уклонение от службы.