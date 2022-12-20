Призывникам Башкирии объяснили, почему не стоит уклоняться от прохождения службы в армии

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России. Об этом говорится в статье 59 Конституции. Но есть люди, пренебрегающие долгом перед Родиной. Пути, которые они находят для уклонения от призыва – разные, но всегда незаконные. Между тем злостным уклонистам грозит уголовная ответственность, а судимость может стать станет серьезным пятном в биографии и помешать дальнейшим планам. Это особенно важно помнить сейчас, когда в Башкирии продолжается призывная кампания.

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На службу в осенний призыв будут отправлены свыше 4 тысяч новобранцев из Башкортостана. Как сообщил военный комиссар РБ Михаил Блажевич, призывники будут служить по всей России. Также он отметил, что многих ребят из Башкирии отправляют на Дальний Восток. Они будут находиться в учебных частях около 4-5 месяцев. Призывникам разрешено взять с собой кнопочные телефоны, чтобы в любой момент связаться с близкими.

О направлении призывников в район специальной военной операции речи не идет. Именно с этой целью ранее прошли мероприятия по мобилизации. Решение было взвешенным и принималось для того, чтобы не отправлять в зону СВО молодых ребят.

Михаил Блажевич, военный комиссар РБ

Тем не менее, боязнь возможных трудностей, нежелание менять привычный образ жизни – вот причины, по которым отдельные юноши не спешат в военкомат. Речь, конечно же, не идет о тех, кто имеет право на отсрочку, обучаясь в вузе или имеет проблемы со здоровьем.

Руководитель Кировского специализированного филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов Валерий Харисов заявил, что человек, который пытается избежать службы в армии, должен осознавать всю серьезность ситуации, а к действиям призывной комиссии и сотрудников военкомата относиться легкомысленно нельзя.

Если призывник уклоняется от службы армии из-за незнания собственных обязанностей, это не освобождает его от ответственности за поступки. К сожалению, далеко не все юноши сегодня понимают, что они могут получить реальный срок за уклонение от армии

Валерий Харисов, руководитель Кировского специализированного филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов

По закону, тех, кто уклоняется от прохождения срочной службы, ждет административная и уголовная ответственность.

К административной ответственности могут быть привлечены призывники, которые без уважительных причин не явились по повесткам военкомата в установленные время и место. Административное наказание возможно в том случае, если молодой человек не уведомил военный комиссариат об: изменении семейного положения, образования и места жительства, при выезде на срок более шести месяцев за пределы Российской Федерации.

Если административное наказание не оказало воздействия, за ним последует уголовная ответственность.

Статья 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» предусматривает наказание в виде штрафов до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2-х лет.

Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан
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Источник «Башинформа» в правоохранительных органах сообщил, что в 2022 году в Башкирии к уголовной ответственности по данной статье привлечено четверо граждан.

Как уточнил Валерий Харисов, уголовная ответственность за уклонение наступает, если при постановке на воинский учет или призыве на службу юноше вручают повестку и предлагают расписаться за ее получение, а он отказывается. Другой вариант - неявка в военкомат по повестке. Если при постановке на воинский учет или в момент призыва на воинскую службу повестка была вручена под роспись, а молодой человек, подлежащий призыву в армию, не явился в военкомат, то это тоже уклонение от службы.

Попытка обмануть врачей из медицинской комиссии может иметь серьезные последствия. К примеру, если призывник предоставляет фальшивые справки или умышленно ломает себе палец, его ждет уголовная ответственность за уклонение.

Михаил Блажевич, военный комиссар РБ

Иллюзию того, что не ходить в армию можно на практически законных основаниях, укрепляют частные медицинские или посреднические компании, предлагающие легко получить военный билет «по состоянию здоровья». Подобные рекламные объявления широко распространены в интернете, однако на деле все не так просто.

Любые попытки уклонения от службы путем симуляции болезни влекут уголовную ответственность. Федеральным законом от 24 сентября 2022 года № 365 внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие усиление ответственности за отдельные преступления против воинской службы. Так, ранее максимальное наказание по статье 339 (Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами) ограничивалось максимальным сроком до 7 лет лишения свободы. Теперь статья дополнена частью 3, по которой ответственность за совершение тех же действий в период мобилизации или в условиях вооруженного конфликта - от 5 до 10 лет лишения свободы. Проверки частных медицинских компаний проходят регулярно, нередки случаи выявления правоохранительными органами случаев мошенничества, подделки документов.

Наталия Латыпова, заместитель директора по науке Института права УУНиТ, кандидат юридических наук, доцент, член Совета БО Ассоциации юристов РФ

Вадим Харисов напомнил об одном из случаев, когда молодой человек, не пожелавший служить в армии, получил отсрочку, но ценой свободы и судимостью. В сентябре 2022 года Ленинский районный суд приговорил уклониста пытавшегося «купить» военный билет, в котором было бы указано, что он не годен к службе по состоянию здоровья. Итог - 5 лет лишения свободы с условным испытательным сроком на 4 года.

Основная масса призывников охотно идет защищать Родину, случаи уклонения единичные, но они есть. Нарушителей привлекаем к административной ответственности, но есть несколько дел, переданных в Следственный комитет.

Михаил Блажевич, военный комиссар РБ

Молодым людям следует помнить, что впереди большая жизнь, которая не раз предложит интересные перспективы, в том числе карьерные, однако они могут быть перечеркнуты одним опрометчивым шагом. Уголовное дело, судимость – украшением биографии не назовешь.

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