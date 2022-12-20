В Уфе открылась выставка «Археостан. Археология Башкирии»

Отличительная особенность этой выставки заключается в том, что здесь представлены фотографии как профессиональных фотографов, так и участников наших археологических экспедиций, которые мы проводили на территории нашей республики в этом году. Мы подбирали работы, которые должны были отразить всё многообразие археологического наследия и показать красоту нашего родного края.

Ильшат Бахшиев, заведующий отделом археологического наследия Южного Урала института этнологических исследований