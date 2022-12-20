В Уфе открылась выставка «Археостан. Археология Башкирии»

В стенах Национального музея открылась фотовыставка с археологических раскопок. Её представили в рамках проекта Фонда президентских грантов «Археостан. Археология Башкирии» и приурочили к предстоящему в 2024 году 160-летнему юбилею Национального музея Республики Башкортостан.
Проект подчеркивает уникальность Башкортостана и позволяет увидеть археологию глазами обывателя. На снимках запечатлены моменты из жизни экспедиций, портреты участников, археологические памятники, находки и неповторимая природа республики. Фотовыставка продлится до 10 января.