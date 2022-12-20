В Уфе открылась выставка «Археостан. Археология Башкирии»

В стенах Национального музея открылась фотовыставка с археологических раскопок. Её представили в рамках проекта Фонда президентских грантов «Археостан. Археология Башкирии» и приурочили к предстоящему в 2024 году 160-летнему юбилею Национального музея Республики Башкортостан.

Отличительная особенность этой выставки заключается в том, что здесь представлены фотографии как профессиональных фотографов, так и участников наших археологических экспедиций, которые мы проводили на территории нашей республики в этом году. Мы подбирали работы, которые должны были отразить всё многообразие археологического наследия и показать красоту нашего родного края.

Ильшат Бахшиев, заведующий отделом археологического наследия Южного Урала института этнологических исследований

Проект подчеркивает уникальность Башкортостана и позволяет увидеть археологию глазами обывателя. На снимках запечатлены моменты из жизни экспедиций, портреты участников, археологические памятники, находки и неповторимая природа республики. Фотовыставка продлится до 10 января.

Археологическое наследие, археология Башкирии очень богата, очень перспективна. И мало того, что нужно изучать и сохранять археологическое наследие, немаловажно также его демонстрировать. Ничего такого постановочного нет, это все реальные моменты, зафиксированные во время работы, во время экспедиций.

Рашит Сарбаев, фотограф, участник научно-просветительского проекта «Археостан»
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