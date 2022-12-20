В Уфе вручили госнаграды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии

Сегодня в Уфе состоялась церемония вручения государственных наград военнослужащим и сотрудникам Росгвардии. Медали и ордена росгвардейцы получили из рук руководителя региона Радия Хабирова и временно исполняющего обязанности командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенанта Руслана Султыгова.
Первым орден Мужества посмертно получил старший лейтенант Галинур Сулейманов. Во время артобстрела на территории Херсонской области командир взвода минометной батареи Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, спасая жизнь подчиненных, организовал их эвакуацию. Сам Галинур Сулейманов получил множественные ранения, несовместимые с жизнью. Награда за проявленное мужество была вручена супруге и родителям героя.
Государственные награды России и Республики Башкортостан за добросовестное выполнение служебных обязанностей получили военнослужащие и сотрудники управлений Росгвардии Республики Башкортостан, Татарстана, Оренбургской области. Радий Хабиров поблагодарил всех награждаемых за отвагу, мужество и верность присяге.