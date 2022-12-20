В Уфе вручили госнаграды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии

Уважаемые товарищи, на вас, на российское воинство, смотрит вся страна: ваши семьи, родные и близкие, ваши земляки. Судьба Отечества, его будущее в ваших руках. Поздравляю всех, кто удостоен сегодня государственных наград. Каждый из нас делает все возможное, чтобы приблизить победу. Мы гордимся Россией, ее историей, ее великими именами. Гордимся нашим народом. И всегда будем защищать нашу Родину.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан