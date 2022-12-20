В Уфе вручили госнаграды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии

Сегодня в Уфе состоялась церемония вручения государственных наград военнослужащим и сотрудникам Росгвардии. Медали и ордена росгвардейцы получили из рук руководителя региона Радия Хабирова и временно исполняющего обязанности командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенанта Руслана Султыгова.

Первым орден Мужества посмертно получил старший лейтенант Галинур Сулейманов. Во время артобстрела на территории Херсонской области командир взвода минометной батареи Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, спасая жизнь подчиненных, организовал их эвакуацию. Сам Галинур Сулейманов получил множественные ранения, несовместимые с жизнью. Награда за проявленное мужество была вручена супруге и родителям героя.

Когда в том году приехал, собирался перевестись сюда, в Башкирию, в Росгвардию. Не успел. После его похорон – 30 июля мы похоронили его – 1 августа у него родилась дочка.

Нургали Сулейманов, отец Галинура Сулейманова
Фото №1 - В Уфе вручили госнаграды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии

Государственные награды России и Республики Башкортостан за добросовестное выполнение служебных обязанностей получили военнослужащие и сотрудники управлений Росгвардии Республики Башкортостан, Татарстана, Оренбургской области. Радий Хабиров поблагодарил всех награждаемых за отвагу, мужество и верность присяге.

Уважаемые товарищи, на вас, на российское воинство, смотрит вся страна: ваши семьи, родные и близкие, ваши земляки. Судьба Отечества, его будущее в ваших руках. Поздравляю всех, кто удостоен сегодня государственных наград. Каждый из нас делает все возможное, чтобы приблизить победу. Мы гордимся Россией, ее историей, ее великими именами. Гордимся нашим народом. И всегда будем защищать нашу Родину.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии