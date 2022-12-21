В ГИБДД Уфы обратились к водителям с призывом из-за непогоды

В Башкирии фиксируются неблагоприятные погодные условия. Представители Госавтоинспекции Уфы обратились к автомобилистам с призывом.

Фото №1 - В ГИБДД Уфы обратились к водителям с призывом из-за непогоды

Так как второй день подряд в республике замечены перепады температурных режимов и усиление осадков, водителей попросили быть ещё внимательнее на дорогах.

Водителей попросили соблюдать дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения и строго выполнять предписания дорожных знаков. 

Пешеходам также следует позаботиться о собственной безопасности. При переходе проезжей части нужно оценить дорожную ситуацию и начинать пересекать дорогу только после того, когда как убедились, что водитель предпринял меры для снижения скорости и пропуска пешехода. В условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

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