В ГИБДД Уфы обратились к водителям с призывом из-за непогоды

В Башкирии фиксируются неблагоприятные погодные условия. Представители Госавтоинспекции Уфы обратились к автомобилистам с призывом.
Так как второй день подряд в республике замечены перепады температурных режимов и усиление осадков, водителей попросили быть ещё внимательнее на дорогах.
Водителей попросили соблюдать дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения и строго выполнять предписания дорожных знаков.
Пешеходам также следует позаботиться о собственной безопасности. При переходе проезжей части нужно оценить дорожную ситуацию и начинать пересекать дорогу только после того, когда как убедились, что водитель предпринял меры для снижения скорости и пропуска пешехода. В условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.