В ГИБДД Уфы обратились к водителям с призывом из-за непогоды

Пешеходам также следует позаботиться о собственной безопасности. При переходе проезжей части нужно оценить дорожную ситуацию и начинать пересекать дорогу только после того, когда как убедились, что водитель предпринял меры для снижения скорости и пропуска пешехода. В условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.