В Башкирии разоблачили более 30 фейков

С начала 2022 года в Башкирии разоблачили 9 федеральных и 28 региональных фейковых сообщений. За этим следит платформа «Война с фейками. Башкортостан». Заместитель руководителя проекта «ЦУР Башкортостана» Дмитрий Черенков рассказал о борьбе с недостоверной информацией.
О способах противодействия распространению фейков и наращивании инфраструктуры для борьбы с ними рассказали на площадке МИА «Россия сегодня» в ходе пресс-конференции «Итоги работы по противодействию фейковой информации». В ней приняли участие генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, а также представители органов власти, крупных информационных площадок, главы субъектов Российской Федерации.
По словам Владимира Табака, в 2022 году количество фейков, распространяемых на территории России, превысило 3,7 тысяч. Объем фейковой информации вырос в 6 раз по сравнению с прошлым годом, более 60% пользователей сети встречают фейки не реже раза в неделю.
По словам Табака, фейки становятся все более правдоподобными, что размывает границу доверия пользователя к каналам коммуникации и подчеркивает необходимость устранения недостоверной информации. В этом году «Диалог» запустил фактчекинговую платформу «Лапша Медиа», которая предоставляет квалифицированную оценку фейков экспертами, ведущими СМИ и вузами.
«Лапша Медиа» - это и чат-бот, медиамониторинг, партнерство с интернет-площадками в рамках Меморандума о противодействии фейкам, база фейков и образовательный контент по цифровой грамотности. С момента запуска платформы поступило более 85 тыс. запросов на проверку публикаций и сообщений.
По данным аналитиков АНО «Диалог Регионы», о «Лапше» уже знают 19% опрошенных. Причем ¼ активной аудитории пользователей ресурса - это молодые люди младше 35 лет. Согласно данным онлайн-социологии разработчиков платформы, 64% россиян полагают, что умеют отличать правду от вымысла. Но при этом 52% опрошенных при проверке ошиблись. Владимир Табак отметил, что россияне в распознавании информации нередко оказываются излишне самонадеянными, а отличить фейк от правды без фактчекингового ресурса бывает достаточно непросто.