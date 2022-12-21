В Башкирии разоблачили более 30 фейков

По данным аналитиков АНО «Диалог Регионы», о «Лапше» уже знают 19% опрошенных. Причем ¼ активной аудитории пользователей ресурса - это молодые люди младше 35 лет. Согласно данным онлайн-социологии разработчиков платформы, 64% россиян полагают, что умеют отличать правду от вымысла. Но при этом 52% опрошенных при проверке ошиблись. Владимир Табак отметил, что россияне в распознавании информации нередко оказываются излишне самонадеянными, а отличить фейк от правды без фактчекингового ресурса бывает достаточно непросто.