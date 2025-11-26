В Башкирии продавали фейковый кумыс

В республике продавали фальсифицированный кумыс. Специалисты Башкирской испытательной лаборатории Россельхознадзора провели проверку, в ходе которой обнаружили в составе кисломолочного напитка вместо заявленного кобыльего молока – коровье. Продукт производили, нарушая техрегламенты и вводя потребителей в заблуждение.

С этого начинается исследование любого образца. Четыре этапа, каждый длится до нескольких часов. В этом случае исследуют пробу кумыса. Она отправляется на ПЦР, который даст ответ, что на самом деле производитель налил в бутылку.

Следующий шаг – создание множества копий генетического материала, их проверяют по разным параметрам. После двух часов нахождения в приборе информация о составе напитка отобразилась в программе в виде графика.

Речь идет об одном из производителей республики. Оптовик обратился за проверкой. В ходе нее стало ясно: состав на этикетке не соответствует результатам исследований. Вместо кобыльего молока было использовано коровье. Таким образом, напиток должны были обозначить не как кумыс, а как кумысный продукт. Скрыв настоящий состав, предприниматель не только удешевил продукт, но еще и нарушил техрегламент. Потраченные деньги могут обернуться и серьезными последствиями.

Вести учет товара и контролировать путь продукта от фермы до прилавка помогает государственная информационная система «Меркурий». Ежегодно в Башкортостане производят более 3,5 тыс. тонн кумыса на 180 фермах. Спрос огромен: с начала года республика экспортировала свыше 7 тысяч тонн целебного напитка.

Хранится он в темной стеклянной таре с соблюдением температуры. Правилами изготовления кумыса по ГОСТу делится Денис Умутбаев. Определить качество напитка можно на глаз. Он не должен быть жирным и густым. А по вкусу – слегка острым и освежающим. Как известно, продукт – сезонный, производится до сентября. Но для длительного хранения можно его превратить в порошок.