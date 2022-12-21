В Уфе в праздники до Набережной Белой будет ходить специальный автобус

В Уфе в новогодние каникулы для удобства граждан и гостей столицы до Набережной реки Белой будет курсировать специальный автобус.

С 25 декабря по 8 января с 16:00 до 22:00 будет курсировать автобус по маршруту «Монумент дружбы – ул. Набережная р. Белой». Проезд на нем бесплатный. Уфимцы смогут посетить резиденцию Деда Мороза и большой каток.